Tödlicher Unfall in Straubenhardt: Ursache noch unklar

Ein Autofahrer hat in Conweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stirbt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Polizei schließt einen internistischen Notfall nicht aus.

In Straubenhardt-Conweiler hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war ein 69-jähriger Mann am Sonntagabend von der Neuenbürger Straße in Richtung Herrenalber Straße unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und einem Laternenmast. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Ursache für Unfall in Straubenhardt-Conweiler noch unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schließt auch einen internistischen Notfall nicht auch.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Straße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Schaden an der Laterne und am Wagen beläuft sich auf 9.000 Euro.