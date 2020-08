Am Mittwochmorgen brachen Unbekannte in ein Wohngebäude in Straubenhardt ein. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Einbruch mit einem Sachschaden von mindestens 5.000 Euro aufzudecken.

Unbekannte haben sich in den frühen Morgenstunden am Mittwoch gegen 03.45 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Wohngebäudes in der Buckelstraße in Straubenhardt verschafft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Pforzheimer Polizeipräsidiums konnten die Täter geringe Mengen Bargeld und Schmuck entwenden. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.