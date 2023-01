Unbekannter stiehlt eine 200 Kilo schwere Rüttelplatte von Baustelle in Straubenhardt

Eine Baustelle in Straubenhardt ist zwischen dem letzten Freitag und Montag geplündert worden. Der Eindringling schaffte es eine rund 200 Kilo schwere Baumaschine zu stehlen.

Ein Unbekannter hat zwischen dem vergangenen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, eine Baumaschine von einer Baustelle in Straubenhardt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sei das Diebesgut etwa 200 Kilo schwer.

Die Baumaschine stand in einer umzäunten Baustelle in der Straße Am Hasenstock. Bei der Baumaschine handelt es sich um eine grau-rote Rüttelplatte der Marke Swepac. Der Preis einer solchen Maschine beläuft sich auf einen vierstelligen Wert.

Der Unbekannte brach außerdem einen verschlossenen Baucontainer auf. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, werde derzeit geprüft, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Polizei bittet um Hinweise

Der Polizeiposten Straubenhardt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Neuenbürg zu wenden.