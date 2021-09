Beamte des Reviers Neuenbürg haben am Mittwoch nach Verdacht des illegalen Welpenhandels zwei Hunde in ihre Obhut genommen. Der vermeintliche Besitzer gab widersprüchliche Aussagen.

Ein Zeuge hat am Mittwochnachmittag dem Polizeirevier Neuenbürg einen Verdacht des illegalen Welpenhandels in Straubenhardt im Enzkreis gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten laut Pressemitteilung auf eine verdächtige Person, welche sie einer Kontrolle unterzogen.

Im Zuge dessen fanden die Einsatzkräfte zwei Hundewelpen in einer Transportbox. Nachdem sich der vermeintliche Besitzer in widersprüchlichen Aussagen verstrickte, wurden die beiden Welpen in Obhut genommen.

Die Beamten haben weitere Ermittlungen wegen möglicher tierschutzrechtlicher Verstöße aufgenommen.