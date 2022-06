Karten aus den Jahren 2020 und 2021 sind gültig

Vorbereitungen für das Happiness Festival laufen auf Hochtouren – der Headliner steht noch aus

In vier Wochen werden bis zu 12.500 Menschen zum Happiness Festival in Straubenhardt erwartet. Karten aus den Jahren 2020 und 2021 sind auch dieses Mal gültig. Wer in diesem Jahr der Headliner ist, wird allerdings erst noch bekanntgegeben.