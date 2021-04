Wiedergewählter Bürgermeister will Straubenhardt noch lebenswerter machen

Nach dem deutlichen Wahlsieg würdigte der Straubenhardter Bürgermeister Helge Viehweg die Zusammenarbeit im Gemeinderat. Die vier Fraktionssprecher haben klare Erwartungen an den Rathauschef in seiner zweiten Amtszeit.

Die Langenalber waren die schnellsten. Eine Viertelstunde, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, stand das Ergebnis der Bürgermeisterwahl im Straubenhardter Ortsteil schon fest: 118 Stimmen für Amtsinhaber Helge Viehweg (SPD) und elf für Samuel Speitelsbach.

Wahlbeteiligung: magere 10,8 Prozent. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Hans Vester, führt das darauf zurück, dass hier die Windkraftgegner wohnen, die dem Bürgermeister den Bau des Windparks ankreiden.

Am besten schnitt der Bürgermeister prozentual in Ottenhausen (96,1) ab, am schlechtesten in Langenalb (89,4). Herausforderer Samuel Speitelsbach holte in Langenalb sein bestes Ergebnis (8,3 Prozent) und in Conweiler sein schlechtestes mit 2,6 Prozent. Hoch war mit 2.365 die Zahl der Briefwähler. Wahlberechtigt waren insgesamt 9.147 Straubenhardter.