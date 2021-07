Tannenhäher: Der „Förster des Waldes“ hat ein erstaunliches Gedächtnis

Den Eichelhäher kennt fast jeder, schließlich hört und sieht man ihn nahezu überall. Nicht nur im Enzkreis, sondern auch in allen benachbarten Landkreisen.

Sein Vetter, der Tannenhäher, ist dagegen in den meisten Nachbarregionen des Enzkreises völlig unbekannt und selbst im Enzkreis eine echte Rarität. Der schöne, schokoladenbraune Vogel ist in Mitteleuropa normalerweise nur in den Wäldern der Mittelgebirge oder der Alpen zuhause und daher begegnet man ihm im Sommer nur in den höheren Lagen des Enzkreises. Und selbst dort kennen ihn die meisten nicht wirklich.

Bernhard Brenneis dagegen schon: „Ob er direkt im Enzkreis brütet, weiß ich gar nicht. Aber im Schwarzwald – also auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Enzkreis – ist er weit verbreitet, erklärt der Förster und Wildtierbeauftragte für den Enzkreis. Der Geschäftsführer der Landschaftserhaltungsverbandes Enzkreis Thomas Köberle vermutet, dass der schöne Vogel auch vor den Toren Pforzheims brütet. „Zumindest habe ich ihn während der Brutzeit schon häufig im Eyachtal beobachten können“, erzählt der Biologe.