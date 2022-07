Tiefenbronn/Friolzheim: Unbekannte stehlen Autos

Die Täter stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen schwarzen Kia Sportage sowie einen schwarzen Mercedes-Benz ML 350, die in der Tiefenbronner Feldberg- beziehungsweise Grünewaldstraße abgestellt waren. In Friolzheim entwendeten die Diebe in den frühen Morgenstunden des Freitags einen schwarzen Ford S-Max, heißt es weiter in der Pressemeldung der Polizei. Das Fahrzeug war in der Wacholderstraße geparkt.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 90.000 Euro.

Es besteht der Verdacht, dass die Autos unter Überwindung von „Keyless Go“-Systemen gestohlen wurden.

Tipps der Polizei

Im Zusammenhang mit „Keyless Go“-Systemen weist die Polizei auf folgende Verhaltenstipps hin: