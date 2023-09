Autodiebstahl: Unbekannte bauen mehrere Unfälle in Tiefenbronn

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst ein Auto geklaut. Kurze Zeit später verursachten sie damit zwei Unfälle. Daraufhin flüchteten sie.

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Unfälle in Tiefenbronn verursacht. Das Auto hatte die Gruppe kurz zuvor von einem Grundstück geklaut, teilte die Polizei mit.

Die Gruppe klaute gegen 1 Uhr den schwarzen Fiat von dem Grundstück in der Daimlerstraße. Gegen 1.30 Uhr kam es dann zum ersten Unfall. Sie touchierten im Kirschenäckerweg einen am Straßenrand geparkten Fiat. Im weiteren Verlauf fuhren sie mit dem geklauten Auto in einen Vorgarten und prallten gegen einen Baum. Durch den Aufprall fiel der Baum auf das angrenzende Haus. Daraufhin flüchteten die zwei Unbekannten.

Ermittler rechnen mit 20.000 Euro Sachschaden

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Die zwei Unbekannten waren beide ungefähr 180 cm groß und von schlanker Statur. Sie trugen helle Oberteile mit einer Kapuze und eine helle Hose dazu. Vermutlich handelt es sich um Jugendliche.