Fahrradfahrer stößt in Tiefenbronn mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Tiefenbronn ist ein 63-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Er stieß mit einem Auto zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 64-jährige Fahrradfahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Würmtalstraße in Tiefenbronn unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen nahm ihm eine 38-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Lehninger Straße die Vorfahrt.

Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.