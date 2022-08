Bei einem Unfall auf der L572 zwischen Mühlhausen und Würm in Tiefenbronn im Enzkreis ist es am Dienstagabend zum Sturz eines Motorradfahrers gekommen. Der Biker wurde dabei verletzt, Einsatzkräfte mussten die Landstraße sperren.

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr im Enzkreis gekommen. Auf der L572 zwischen Mühlhausen und Würm in Tiefenbronn waren drei Motorradfahrer unterwegs, als einer der Biker in einer langgezogenen Linkskurve einen Fahrradfahrer sah und ausweichen musste.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, prallte der Motorradfahrer beim Ausweichversuch gegen eine Leitplanke. Beim Sturz brach er sich das Bein.

Ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die Landstraße musste voll gesperrt werden.