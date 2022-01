Tiefenbronn: Einbrecher flüchten ohne Beute

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Anwesen im Tiefenbronner Ortsteil Lehningen eingebrochen. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute.

Bei einem Einbruch in ein Anwesen in Tiefenbronn, im Ortsteil Lehningen, sind am Mittwoch die Einbrecher offenbar an der weiteren Tatausführung gehindert worden.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die bislang unbekannten Täter am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr eine Tür an einem Anwesen in der Wiesenstraße auf. Da sich die Täter nicht im Anwesen aufhielten und auch nichts entwendet wurde, wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen angenommen, dass sie gestört wurden und daraufhin geflüchtet sind.

Zeugen gesucht Wer Angaben zur Tat machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Pforzheim unter (0 72 31) 18 64 44 4 zu melden.