Unbekannte brechen in Tiefenbronner Supermarkt ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einen Supermarkt in Tiefenbronn eingebrochen und haben dabei Bargeld gestohlen.

Ermittlungen dauern an

Bei einem Einbruch in einen Discountmarkt in Tiefenbronn zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter nach derzeitigem Kenntnisstand in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, mit Hilfe von Werkzeug Zugang zu dem Supermarkt.

Im Innern des Geschäfts öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.