Unbekannte brechen in Vereinsheim in Tiefenbronn ein

Zu einem Einbruch ist es zwischen dem letzten Sonntag auf Montag in einem Vereinsheim in Tiefenbronn gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Vereinsheim am Grundgrabenweg in Tiefenbronn ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Tür den Eintritt in das Innere.

Die Höhe des Diebstahlschadens lasse sich bislang noch nicht beziffern. Die Beamten sicherten Spuren, darunter auch mutmaßliche Fingerabdrücke.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.