Erfolgreich waren die Hinweise, die Richterin Diana Schick am Ende des letzten Verhandlungstags einem Angeklagten mit auf den Weg gab, der sich vor der Außenkammer des Landgerichts am Amtsgericht Pforzheim der Anklage der schweren sexuellen Nötigung ausgesetzt sieht. Er solle es sich gut überlegen, so hatte Schick gemahnt, ob er den Spießrutenlauf auf sich nehmen wolle, der mit vielen Zeugenaussagen aus dem kleinen Ort des westlichen Enzkreises unweigerlich auf ihn zukommen werde.

Die Mahnung trug Früchte. Er werde für seinen Mandanten eine geständige Erklärung abgeben, kündigte Verteidiger Klas Benedikt schon zu Beginn des Fortsetzungstermins an. Er räume die Vorwürfe ein, die Staatsanwalt Henrik Blaßies in seiner Klageschrift erhoben hatte und bedaure gleichzeitig sehr, dass Personen durch sein Handeln belästigt wurden. Das habe er nie beabsichtigt. Er sei bereit, eine Therapie zu absolvieren.

Einen Zehnjährigen mit Messer zu sexuellen Handlungen gezwungen

Zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt in den Jahren 2012 oder 2013, so lautete die Anklage von Blaßies, habe der Angeklagte in dem Jugendzentrum des kleinen Ortes einen damals zehnjährigen Jungen unter Drohung mit einem Messer zu sexuellen Handlungen gezwungen. Zehn Jahre später wurde das Vergehen vom Vater angezeigt und wird erst jetzt nach einem gescheiterten ersten Anlauf verhandelt.

Klas Benedikt zeigte sich zwar nicht davon überzeugt, „dass alles 100 Prozent so passiert ist, wie es in der Anklageschrift steht“. Die Beweisaufnahme würde sicherlich noch Widersprüche aufdecken. Doch selbst unter diesem Vorbehalt räume er ein, dass die Beweislage und die Aussage des Gutachters eine hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit erkennen lasse.

Angeklagter äußert sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Sein Mandant, der um seinen Arbeitsplatz fürchte, brauche Unterstützung zur Bewältigung seiner Probleme. Er hoffe auf eine Bewährungsstrafe, mit der er den Blick in ein straffreies Leben in die Zukunft richten könne.

Der Angeklagte erklärte sich zwar dazu bereit, ergänzende Angaben zu dem Vorfall zu machen. Dies allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem stimmte die Klammer zu, denn es handele sich um Belange aus in der Intimsphäre. Das öffentliche Interesse stehe deshalb hinter dem des Angeklagten zurück.

Mit dem wichtigsten Zeugen, dem Geschädigten, sah sich der 29-Jährige dennoch konfrontiert. Der heute 21-Jährige berichtete, dass er immer noch unter dem Vorfall leide und eine Therapie wegen posttraumatischer Belastung begonnen habe. Er habe starke Vertrauensprobleme gegenüber Männern entwickelt. Ohne in die Details zu gehen, bestätigte er die Vorwürfe der sexuellen Nötigung mit Hilfe eines Messers.

Umso tiefer in die Details ging Dr. Ursula Gasch. Als „schlankes“ aussagepsychologisches Gutachten zur Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen von ihr angekündigt, verlor sie sich in ihrem nahezu zweistündigen Vortrag in einem Labyrinth von Nebensächlichkeiten und kam zu dem Schluss, dass nichts auf eine falsche Aussage hindeute. Der Prozess wird am Amtsgericht fortgesetzt am Freitag, dem 3. Mai um 9 Uhr.