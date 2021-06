Unbekannte beschädigen in Schömberg sieben Autos

Am frühen Mittwochabend haben Unbekannte in Schömberg einen Schaden von mindestens 15.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Am frühen Mittwochabend haben Unbekannte in Schömberg einen Schaden von mindestens 15.000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter in der Liebenzeller Straße sieben Fahrzeuge mit spitzen Gegenständen zerkratzt und die Autoscheiben beschädigt.

Laut Informationen der Beamten waren die beschädigten Autos im Bereich der Liebenzeller Straße 42 am Fahrbahnrand und in einer Tiefgarage abgestellt. Die Tatzeit könne von 17 Uhr bis 19 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer (07051) 16 10 entgegen genommen.