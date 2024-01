In den Kindergarten in Knittlingen sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingedrungen. Die Polizei ermittelt nun.

In den Kindergarten in Knittlingen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter zwischen 18 und 7.15 Uhr in das Gebäude in der Brettener Straße einbrachen. Sie entwendeten dort mehrere Elektrogeräte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter (0 70 43) 12 10 00 zu melden.