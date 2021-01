Aufgebrochener Geldautomat

Unbekannte brechen in Sparkasse in Keltern ein und entwenden Bargeld

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Bank in Keltern-Weiler eingebrochen und haben dort einen Geldautomaten aufgebrochen. Mit gefüllten Geldkassetten flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.