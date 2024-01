Unbekannte Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Remchingen-Wilferdingen eingebrochen. Was sie gestohlen haben, ist noch unklar.

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Remchingen-Wilferdingen eingedrungen und haben dieses nach Wertsachen durchsucht. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher zwischen Samstag, 6 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, in das freistehende Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße einstiegen und das Inventar auf allen Stockwerken durchsuchten.

Noch ist unklar, was die Einbrecher gestohlen haben

Die Diebe schon zuvor die Rollläden nach oben und beschädigten die Scheibe eines Fensters. Noch ist unklar, was genau entwendet wurde.