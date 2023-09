Unbekannte durchwühlen Büros im Landratsamt Enzkreis

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte ins Landratsamt Enzkreis in Pforzheim eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Behörde

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag ins Landratsamt Enzkreis eingebrochen. Das teilte die Polizei am Vormittag mit.

Täter öffnen Bürotüren im Landratsamt Enzkreis gewaltsam

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 1 Uhr bis 3.15 Uhr nachts in das Gebäude des Landratsamtes in der Zähringerallee in Pforzheim ein.

Den Zeitraum könne man eingrenzen, weil sich zu dieser Zeit mindestens auch eine Person rechtmäßig im Landratsamt aufgehalten habe. Dieser Person dürfte etwas Verdächtiges aufgefallen sein.

Im Inneren des Landratsamts wurden einige Bürotüren gewaltsam geöffnet. Räume wurden teilweise durchwühlt. In wie viele Büros die Unbekannten eindrangen, konnte die Polizei noch nicht sagen.

„Die Ermittlungen laufen, das Bild ist noch unübersichtlich“, sagte ein Sprecher. Unklar ist demnach auch, ob die Täter Beute gemacht haben und was sie geklaut haben.