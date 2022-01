Unbekannte randalieren an drei Bushaltestellen im Enzkreis

Unbekannte haben an gleich drei Bushaltestellen im Enzkreis gewütet und dabei Sachschäden von über 1.000 Euro hinterlassen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Taten vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Gegen 6.15 Uhr wurde das Polizeirevier Mühlacker am Donnerstagmorgen auf die erste zerstörte Scheibe an der Bushaltestelle „Klostersteig 1“ in Maulbronn aufmerksam gemacht. Um 9.30 Uhr meldete ein Anrufer aus Mühlacker, dass an der Haltestelle „Wertle“ in der Enzstraße ebenfalls eine Glasscheibe eingeschlagen worden war. Die dritte zerstörte Scheibe wurde schließlich gegen 15 Uhr in Ötisheim am Fahrradunterstand am Bahnhof gemeldet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter (0 70 41) 9 69 30 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.