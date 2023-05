Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne in Birkenfeld und flüchtet

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen eine Straßenlaterne in der Neuenbürger Straße in Gräfenhausen gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen am Montag gegen 1.40 Uhr durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Unbekannte fuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei in Fahrtrichtung Birkenfeld davon.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Bei dem Auto soll es sich um einen Audi TT gehandelt haben. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.