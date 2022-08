Am Samstag gegen 12.30 Uhr kam es auf der B296 zwischen Oberreichenbach und Calmbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Laut Polizei Pforzheim war ein Autofahrer in der sogenannten Altvaterkurve auf der Gegenfahrbahn unterwegs.

Der Autofahrer war gerade auf dem letzten Meter eines Überholvorgangs, als ihm der 51-Jährige Motorradfahrer, der mit zwei anderen Bikern in einer Kolone unterwegs war, entgegen fuhr. Es kam zu einer Kollision. Der Motorradfahrer geriet in die Leitplanke und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Die Straße musste bis gegen 16:30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Es wurde ein Gutachter eingeschaltet, um den Unfallhergang zu überprüfen.