Am Samstagnacht ist ein Autofahrer zwischen Wiernsheim und Mönsheim aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstagnacht ein 54-jähriger Autofahrer gegen 3 Uhr morgens von der Landstraße zwischen Wiernsheim und Mönsheim in einen Graben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der VW-Fahrer wegen eines Sekundenschlafs in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Durch den Aufprall im Straßengraben verletzte sich der 54-Jährige leicht und wurde durch hinzukommende Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.