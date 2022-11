Unfallverursacher in Ersingen hinterlässt falsche Telefonnummer am Scheibenwischer und fährt weiter

Bei einem Unfall in Ersingen hat ein Unbekannter einen Zettel mit der falschen Telefonnummer hinterlassen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am vergangenen Freitag

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag, zwischen 12.25 und 13 Uhr, in der Lange Straße in Ersingen einen Unfall verursacht und sich dann vom Tatort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, hinterließ der Unbekannte zwar einen Zettel, allerdings mit der falschen Telefonnummer.

Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss wurde der Zettel hinter den Scheibenwischer geklemmt und die Unfallstelle verlassen. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 31 11 mit der Verkehrspolizei Pforzheim in Verbindung zu setzen.