Unfall

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall an roter Ampel in Neuhausen

Bei einem Auffahrunfall in Neuhausen (Enzkreis) sind am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer eines Radladers zu spät ein Auto vor ihm bemerkt, das an einer roten Ampel stand.