„Diese sechs Stellen für Corona-Aushilfen bleiben weiter besetzt und werden zunächst bis Ende März 2022 befristet, in der Hoffnung, dass dies die Pandemie zulässt“, sagte Landrat Bastian Rosenau in der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses des Enzkreises.

Die Kosten für die sechs Stellen werden vom Land getragen. In der Online-Sitzung am Donnerstag stimmte das Gremium bei zwei Enthaltungen für diesen Vorgriff auf den Stellenplan 2022. Derzeit stehen beim Gesundheitsamt 18 Vollzeitstellen-Äquivalente für Corona-Aushilfstätigkeiten zur Verfügung. Hoffnung auf personelle Unterstützung setzt man beim Enzkreis auch auf die Bundeswehr: Laut Landrat Rosenau wurde aktuell ein Hilfeleistungsantrag bei der Bundeswehr eingereicht. „Über dessen Erfolgsaussichten ist derzeit noch keine Aussage möglich.“

Neben dem Gesundheitsamt sind auch die Enzkreiskliniken durch die Corona-Pandemie stark belastet. Sie erhalten nach einem Beschluss des Gremiums deshalb einen Anteil der für 2022 vorgesehen Erstattungen bereits vorab in diesem Jahr. Es handelt sich um einen Betrag von einer halben Million Euro.

Bestand im Juli noch die Hoffnung, dass ich die Infektionszahlen durch Impfungen bis zum Herbst und Winter moderat halten würden, erreichen die Inzidenzen derzeit nie gekannte Höhen. Das führte dazu, dass die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt nicht mehr zeitnah möglich ist.

Hotline des Gesundheitsamts wird wieder mehr genutzt

Es werden aktuell daher nur noch Ausbrüche in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Schulen und Betrieben konsequent verfolgt und entsprechende Quarantänen ausgesprochen. Dies hat zur Folge, dass die Hotline des Gesundheitsamts immer stärker genutzt wird und die Fragen, die bislang bei der Kontaktnachverfolgung aufgeworfen wurden, nun an die Hotline herangetragen werden. Es wurde daher Personal aus der Kontaktpersonennachverfolgung in die Hotline umgesetzt, um die Anfragen bewältigen zu können.

Weiteres Personal aus der Kontaktpersonennachverfolgung wird aktuell in der Sichtung, Erfassung und Weiterleitung von Covid-positiven Labortestergebnissen benötigt. Auch positive Schnelltestergebnisse werden hier erfasst. Die Erfassung ist Grundlage für die Datenweitergabe an das Landesgesundheitsamt. Wie die Verwaltung weiter bemerkt, arbeitet das eingesetzte Personal, das sich aus Kräften des Gesundheitsamts, der Stadt Pforzheim, des Landratsamts und den gesondert eingestellten Corona-Aushilfen zusammensetzt, seit Monaten an und über der Belastungsgrenze. Dabei zehrten auch die regelmäßigen Wochenendeinsätze an den Mitarbeitern.