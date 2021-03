Verwunschene Waldseen im Enzkreis: Hier spielte sich einst eine Tragödie ab

Schon die etwa tausend Meter lange Strecke vom Autoparkplatz zwischen Oberderdingen und Sternenfels zum Kraichsee ist ein Vergnügen für die Augen und Ohren eines Wanderers. Meisen pfeifen, Buchfinken schlagen und Spechte trommeln im von Eichen geprägten Vorfrühlingswald.

Durch die noch unbelaubten Bäume sieht man, wie sich unterhalb des Weges die junge, noch wilde Kraich zwischen Waldrand und grünen offenen Wiesenflächen entlangschlängelt. Am steilen Hang auf der anderen Seite des Tals wächst der gute Wein für den Oberderdingen, Sternenfels und die gesamte Region bekannt ist und nach einer letzten Biegung liegt er in einer Senke vor dem Besucher: der idyllische Kraichsee.

Vollständig von Wald umgeben ruht er still im Sonnenlicht. Nur ein Nilganspaar beschwert sich auf der anderen Uferseite lautstark über den zweibeinigen Besucher. Dabei sind Passanten wie Wanderer oder Radfahrer am Kraichsee nichts Ungewöhnliches. Verglichen mit den Besucherströmen an den Illinger oder Maulbronner Klosterseen beziehungsweise dem Paulinensee in Mönsheim geht es am Kraichsee zwar vergleichsweise ruhig zu, aber eine Oase der Stille ist auch der Kraichsee nicht.