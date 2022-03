Virtueller Dorfplatz soll Händlern im Enzkreis digital auf die Sprünge helfen

Angefangen hat alles im ersten Lockdown vor fast zwei Jahren. Damals habe sich das Digitalisierungsdefizit im Handel klar gezeigt, erzählt Mario Zachmann, der die Einkaufsplattform Dorfplatz.eu mit Kevin Mayer initiiert hat und sie von Keltern aus betreibt: „Wir wollten etwas für den Handel in der Region tun.“

Die Plattform diente dann Ende 2020 in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Enzkreis als digitaler Weihnachtsmarkt, bei dem sich regionale Händler, Gastronomen und Vereine während des Lockdowns im Internet präsentieren konnten. Das Konzept sei gut angekommen, deshalb lag es nahe, die Plattform in Kooperation mit dem Landratsamt Enzkreis und der Hochschule Pforzheim weiter auszubauen, so Zachmann.

30 Anbieter, darunter auch die Gemeinde Keltern oder der Verein miteinanderleben, sind derzeit auf dem digitalen Dorfplatz vertreten. Ziel des Betreibers ist es, das Projekt, was das Sortiment angeht, breiter aufzustellen und die Zahl der Händler zu steigern. Derzeit wird mit der Hochschule Pforzheim und einer Agentur daran gearbeitet, den Bekanntheitsgrad und die Sortimentsbreite zu steigern, sagt Zachmann: „Je mehr Anbieter mitmachen, gerne auch Vereine, Einrichtungen und Banken, desto besser.“

Kunden müssen sich lediglich registrieren. Die Zahl der Nutzer hat sich seit dem Start vor zwei Jahren auf rund 2.000 Kunden verdoppelt.

Wir haben aber gemerkt, dass der Bedarf geweckt werden muss. Mario Zachmann, Betreiber des „Dorfplatzes“

Plattform soll auch nach Corona weitergehen



„Wir haben aber gemerkt, dass der Bedarf geweckt werden muss“, sagt Zachmann. Viele Teilnehmer hätten am Anfang gedacht, die Plattform sei während des Lockdowns sinnvoll und nach Corona sei wieder alles wie vorher. Aber weit gefehlt. Das Ziel sei vielmehr, dauerhaft ein hybrides Einkaufserlebnis – also online und trotzdem vor Ort – zu schaffen und die Händler mit digitalen Fähigkeiten auszustatten.

Außerdem schonen die kurzen Wege, die die Waren zurücklegen, das Klima, erklärt Zachmann. Einen Distanzhandel, also Ware beispielsweise nach Hamburg liefern, stehe nicht im Fokus, weil es eben darum gehe, die Händler in der Region zu unterstützen.

Das sieht der Kooperationspartner Landratsamt genauso: „Wir möchten den Handel vor Ort gezielt stärken, um dem Verbraucher den Bäcker, Metzger oder Einzelhandel in erreichbarer Nähe zu erhalten und dessen Existenz zu sichern“, sagt Jochen Enke, Wirtschaftsbeauftragter beim Landratsamt.

Digitalisierungsoffensive im Enzkreis Der Schritt ins Internet: Die Einkaufsplattform Dorfplatz ist Teil der Digitalisierungsoffensive Handel (DOH) der Wirtschaftsförderung Enzkreis. Dabei gehe es darum, den regionalen Handel bei der digitalen Transformation zu unterstützen und Betriebe zu beraten, wie sie sich ein digitales Standbein aufbauen können, sagt Wirtschaftsförderer Jochen Enke. Mit Webinaren und Beratungen unterstützt die Wirtschaftsförderung Einzelhändler dabei, die digitalen Möglichkeiten, die für sie geeignet sind, einzusetzen und zu nutzen. Dazu gehören auch Fragen zur Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung, die ebenfalls in der Digitalisierung eine große Rolle spielen, so Enke. Hilfe für den Einzelhandel: Hintergrund ist die Annahme, dass eine Region ohne Einzelhandel unattraktiv wird. Darum will die Wirtschaftsförderung dafür sorgen, dass die regionale Versorgung im Enzkreis erhalten bleibt. Ähnliche Initiativen des Landwirtschaftsamts sind die Biomuster Region und der Einkaufsführer des Enzkreises. Im Aufbau ist derzeit auch der Auftritt des Enzkreis-Tourismusbüros auf dem Dorfplatz. to

Als Händler von Anfang an dabei ist der Bauernhof Bischoff aus Dietlingen. „Es läuft sehr gut, wir sind sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführerin Daniela Bischoff, die sich um die Organisation und den Auftritt auf der Plattform kümmert. Sie fotografiert die angebotenen Produkte und stellt sie in ihrem Shop ein.

Kunden können die Einkäufe in den digitalen Warenkopf legen, per Kreditkarte oder PayPal bezahlen und per Click&Collect abholen – entweder im Dorfladen des Bauernhofs, freitags auf dem Pforzheimer Bauernhof oder samstags auf dem Markt in Birkenfeld. Insgesamt habe die Nachfrage nach dem Lockdown zwar etwas nachgelassen, ein großer Pluspunkt sei jedoch, „dass wir im Internet präsent sind und die Kunden sehen, was wir anbieten“, verdeutlicht Bischoff.

Betriebe können Ware im Online-Shop präsentieren

Bald dabei ist auch Intersport Schrey. „Für uns ist der Dorfplatz interessant weil wir die Regionalität stärken möchten und es sehr wichtig finden, dass sich regionale Unternehmen verknüpfen und zusammenhalten“, sagt Nicole Kaelber, Geschäftsführerin des Pforzheimer Sportfachgeschäfts. „Zudem finden wir es sehr gut, wenn man persönliche Ansprechpartner hat und Ideen schnell besprochen werden können. Das alles ist bei Dorfplatz gegeben.“

Das Einstellen der Ware auf der Plattform sei für die Händler eine Herausforderung gewesen, erzählt Zachmann. Darum hat das Dorfplatz-Team eine App gebaut, mit der die Fotos der angebotenen Produkte per Handy hochgeladen werden können. Außerdem wurde die Suchfunktion verbessert, mit der Kunden Händler nach dem Ort auswählen können.

Wie der Dorfplatz bekannter gemacht werden kann – dieser Frage sind Studierende der Hochschule in Pforzheim nachgegangen. Zwei Gruppen des Studiengangs Master Corporate Communication Management an der Business School der Hochschule haben Ideen für Aktionen entwickelt, die das Angebot der Händler vor Ort sichtbarer machen sollen.

Eine Werbeagentur befasst sich außerdem mit dem Design des Dorfplatzes und mit der Frage, wie die Plattform ansprechender gestaltet werden kann. Die Umsetzung ist in den kommenden Monaten geplant.