Noch nie wurde in Pforzheim und Ispringen ein kälterer Februarwert gemessen als diesmal. Und doch war der Monat am Ende statistisch gesehen deutlich zu warm.

Von tiefstem Winter auf Frühling in wenigen Tagen: Das Februarwetter hat im Enzkreis und in Pforzheim für Temperatur-Extreme gesorgt. Einige davon haben sogar historische Ausmaße. Das belegen die Daten der Wetterstation in Ispringen.

„Der Wechsel war sehr einprägsam“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met, der auch die Vorhersage für die BNN liefert. „Bis zur Monatsmitte war es im Vergleich zum langjährigen Mittel noch zu kühl. Am Ende kommen wir 2,2 Grad zu warm raus. Dafür waren vor allem die letzten Tage des Monats verantwortlich.“

19,3 Grad sind noch nicht Topwert für den Februar...