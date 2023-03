Unternehmen lief nach Insolvenz weiter

Vorsätzlicher Bankrott: Ex-Partner in Pforzheim geben sich gegenseitig Schuld für Zahlungsausfälle

Ein getrennt lebendes Paar aus dem Raum Pforzheim soll sich des vorsätzlichen Bankrotts schuldig gemacht haben. So sollen sie solle Einkünfte in Höhe von 204.000 Euro aus der gemeinsamen Baufirma an Gläubigern vorbeigeschleust haben.