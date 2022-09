Warum in Pforzheim viele Flurnamen „unrichtig“ geschrieben werden

Fast alle Ecken und Winkel des Enzkreises hat Peter Löffelad inzwischen schon bereist und dabei immer ein Aufzeichnungsgerät dabei gehabt. Aber nicht etwa, weil er Ornithologe ist und Vogelstimmen einfangen will. Er ist auch kein neugieriger Journalist und auch kein Privatdetektiv, der Leute aushorcht.

Löffelad ist promovierter Sprachwissenschaftler und befasst sich seit den 1980er Jahren mit Flurnamen, seit 1994 in seinem eigenen Institut, dem Ellwanger Institut für Sprachforschung (E.I.S.).

Rund 30 Bücher hat der Wissenschaftler, der unter anderem Geologie, Geschichte und Germanistik an mehreren Universitäten studiert hat, zu dem Thema schon veröffentlicht. In zahlreichen Städten und Gemeinden ist er schon aktiv gewesen, auch in 27 der 28 Enzkreis-Gemeinden und in der Stadt Pforzheim – ohne dabei je die Faszination für seinen Forschungsgegenstand verloren zu haben. „Flurnamen sind so langlebig wie nichts anderes, überdauern Generationen und Bauwerke“, sagt Löffelad.

Flurnamen sollen Orientierung im Gelände bieten

Weil sie „natürlich gewachsen“ sind, ist es für den Wissenschaftler nicht leicht, ihren Ursprung herauszufinden. Entstanden sind sie innerhalb einer Gemeinschaft aus der Notwendigkeit heraus, sich mit leicht merkbaren Begriffen über Orte und Lokalitäten zu verständigen. Sie sollen Orientierung im Gelände bieten, betreffen alle Bereiche des Lebens und sind oft über viele Generationen mündlich weitergegeben worden.

Löffelad geht davon aus, dass nicht alle Flurnamen auf einmal entstanden sind, sondern nach und nach. Namen für Gewässer und Berge hält er für die ältesten und erklärt, sie würden oft aus einer Zeit stammen, bevor die Menschen sesshaft wurden.

Nicht alle Flurnamen im Enzkreis und in Pforzheim sind alt

Wenn sich Löffelad in seiner Forschung mit den Flurnamen auseinandersetzt, dann fragt er mit Blick auf das durch sie bezeichnete Gebiet nach Lage, Art, Nutzung und Gestalt. Es kann dabei um das Vorkommen bestimmter Tiere gehen, um die Art der Bäume in einem Wald, um die Beschaffenheit des Bodens, um den Anbau von Getreidesorten und um die Frage, ob Wälder gerodet oder Sümpfe trockengelegt wurden. Auch scherzhafte und emotionale Bezeichnungen findet er immer wieder. Und er hat festgestellt, dass Flurnamen nicht zwangsläufig alt sein müssen. Es gibt auch ganz neue, etwa den „Freibadbuckel“.

Löffelad fragt immer zuerst nach der mündlichen Überlieferung, nach der Aussprache. Das macht er immer so, denn die mündliche Überlieferung sei deutlich zuverlässiger als die schriftliche, weil es über die Jahrhunderte hinweg zu Veränderungen in der Schreibweise kommen kann.

Dafür sucht er nach Gewährsleuten, die seit frühester Kindheit in dem Ort aufgewachsen und dort schon seit Generationen heimisch sind. Oft handelt es sich um Landwirte, für die Flur- und Gewannnamen in ihrer täglichen Arbeit auch heute noch eine große Rolle spielen. Mit ihnen trifft Löffelad sich meistens direkt im Gelände und schaut sich die Stellen an, um die es geht. Falls das nicht möglich ist, holt er den Gang ins Gelände allein nach.

Wenn der Wissenschaftler mit den Gewährsleuten spricht, dann hat er immer ein Aufzeichnungsgerät dabei, mit dem er die „grundmundartliche Aussprache“ der Flurnamen festhält. Diese vergleicht er anschließend mit der Schreibweise in aktuellen Karten und Dokumenten, um Unterschiede und Abweichungen zu identifizieren.

Je älter ein Beleg, desto wichtiger ist er für die Deutung. Peter Löffelad, Sprachwissenschaftler

Anschließend folgt die historische Forschung in Primärkatastern, in Urnummernkarten, in Urkunden, in Feld-, Lager- und Steuerbüchern. Dabei gilt: „Je älter ein Beleg, desto wichtiger ist er für die Deutung.“ Am Ende trägt Löffelad mündliche, amtliche und historische Überlieferung zusammen, um eine möglichst korrekte Deutung abzugeben. Dabei müssen die Fakten zusammenpassen beziehungsweise Abweichungen logisch erklärbar sein.

In 27 der 28 Enzkreis-Gemeinden und in der Stadt Pforzheim ist der Wissenschaftler schon aktiv gewesen und hat mithilfe von Gewährsleuten Tonaufnahmen erstellt. Für Heimsheim läuft aktuell bereits die historische Forschung, bei der er weltliche und geistliche Lagerbücher konsultiert.

Die Stadt sei ein Sonderfall, weil dort das Primärkataster verbrannt sei, sagt Löffelad, der mit seiner Arbeit in Heimsheim in den letzten Zügen ist: Zum Jahreswechsel soll eine Publikation erscheinen. In Pforzheim wird er im Frühling des kommenden Jahres einen Vortrag zu den bisherigen Ergebnissen halten.

Schreibweise vieler Pforzheimer Flurnamen veraltet

In der Goldstadt ist ihm aufgefallen, dass viele der Flurnamen in aktuellen, amtlichen Dokumenten „unrichtig“ geschrieben sind – dergestalt, dass sie nicht der aktuellen Rechtschreibung entsprechen. Stattdessen findet man oft eine Schreibweise von vor 1900.

Eine einheitliche, standardsprachliche Schreibweise hält Löffelad vor allem deshalb für sinnvoll, weil mit ihr die Kommunikation deutlich erleichtert werde. „Sprache verändert sich“, sagt der Wissenschaftler und erklärt, man müsse zwischen gesprochener und geschriebener Sprache unterscheiden. Letztere müsse einheitlich sein, um überall von jedem verstanden zu werden.