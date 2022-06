Kreative Lösungen gefragt

Wasserversorgung im Enzkreis trotz Hitze gesichert – vorerst

Aus den Wasserverbänden im Westlichen Enzkreis kommt in Sachen Wasserversorgung vorerst Entwarnung, trotzdem sieht man die Situation in Teilen kritisch. Was könnte langfristig gegen drohende Dürre helfen?