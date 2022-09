Nach Zwangspause

Weihnachtsmärkte im Enzkreis: Wie beeinflussen Corona und Energiekrise die Adventsveranstaltungen?

Weihnachtsmärkte fielen in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona fast überall im Enzkreis aus. Das soll in diesem Jahr anders sein. Die Vorbereitungen in den meisten Gemeinden laufen bereits.