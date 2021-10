Bundesweit haben sich in den vergangenen Monaten viele Selbsthilfegruppen für Betroffene von Corona-Langzeitfolgen gegründet.

13 hat Otto Rommel aus Magstadt in Baden-Württemberg ins Leben gerufen – darunter die Gruppe in Stuttgart, die im Februar sogar die landesweit erste war. Rommel ist selbst Long-Covid-Patient, Vorsitzender der Interessensvertretung Post-Covid-Erkrankter (Leben-mit-Covid.de) und steht auch in Kontakt mit der Selbthilfegruppe im Enzkreis.

Ziel der Interessenvertretung ist es unter anderem, die Mitglieder bei medizinischen, juristischen und arbeitsrechtlichen Fragen zu unterstützen. Es sei auch geplant, die Selbsthilfegruppen im Verein zu integrieren, so Rommel. Derzeit laufe ein Prüfungsverfahren auf Bundesebene, ob der Verein gefördert werden kann.