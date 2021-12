Wer wird der neue Bürgermeister von Bad Wildbad?

Chef von 200 Mitarbeitern, zuständig für 10.350 Bewohner und ein Büro mit Blick auf den Kurpark und den Quellenhof. Die Bezahlung ist auch nicht schlecht. Kein Wunder, dass die Stellenanzeige auf der Suche nach einem Bürgermeister in Bad Wildbad acht Bewerbungen ergeben hat. Ein weiterer Bewerber aus Königsbach-Stein hat seine Bewerbung kurz vor Weihnachten wieder zurückgezogen. Die letzte Bewerbung kam am Montag kurz vor Bewerbungsschluss an.

Bis zum Montagabend konnten sich Kandidaten für die Wahl am Sonntag, 23. Januar, bewerben. Am 5. November war die Wahl ausgeschrieben worden, sodass ab dem folgenden Tag Bewerbungen möglich waren. Bei der Wahl am 23. Januar muss ein Kandidat über 50 Prozent der Stimmen erreichen, um gewählt zu sein.

Wenn keiner der Kandidaten dieses Ergebnis erzielt, gibt es am 13. Februar eine zweite Wahl. Dort siegt derjenige mit den meisten Stimmen. 8.461 Wahlberechtigte gibt es in der Kurstadt Bad Wildbad mit den Stadtteilen Calmbach, Aichelberg, Hünerberg/Meistern, Sprollenhaus/Nonnenmiß.

Der Gemeinderat hat zwar eine Kandidatenvorstellung im Kursaal in Bad Wildbad und in der Enztalhalle in Calmbach am Freitag, 14. Januar beschlossen. Aber ob diese Veranstaltung wegen der Corona-Bedingungen überhaupt stattfinden kann und wie sie durchgeführt wird, ist noch unklar.

Die Bürgermeisterwahl wurde vorzeitig notwendig, nachdem der bisherige Bürgermeister Klaus Mack bei der Bundestagwahl im September als Nachfolger des langjährigen Abgeordneten Hans-Joachim Fuchtel aus Altensteig auf der Liste der CDU gewählt worden war. Einfach wird es der neue Chef im Rathaus Bad Wildbad nicht haben.

Dringende Aufgaben warten auf neuen Bürgermeister

Kurz vor Weihnachten hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 beschlossen. Fast drei Millionen Euro fehlen in der Kasse, nachdem die Ausgaben von den Einnahmen abgezogen wurden. In der Stadt, deren Gemarkungsfläche zu neunzig Prozent aus Wald besteht, warten dringende Aufgaben.

Um die anstehenden Investitionen mit Kosten von fast 15 Millionen Euro ausführen zu können, sind im nächsten Jahr rund fünf Millionen Euro Kredite notwendig. Die höchsten Kosten fallen für den Neubau der Fünf-Täler-Schule mit 2,7 Millionen Euro und für den Breitbandausbau mit insgesamt 5,4 Millionen Euro an. Aber auch das in die Jahre gekommene Waldfreibad in Calmbach sollte dringend saniert werden. Bad Wildbad lebt vor allem vom Tourismus. Ende des Jahres werden für die Stadt fast 19 Millionen Euro als Schuldenstand taxiert.

Frage an die Kandidaten: Warum wollen sie das Amt?

Wir haben die Kandidaten gefragt, wieso sie Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin in Bad Wildbad werden wollen.

Fabian Weiler (30) ist Vater eines Sohnes, er arbeitet als Verwaltungsfachwirt derzeit beim Landratsamt Enzkreis und wohnt in Bad Wildbad. Er sagt: „Weil ich die Zukunft mitgestalten möchte. Ich begegne den Menschen auf Augenhöhe und nehme sie aus allen Ortsteilen mit.“

Thomas Anhalt ist Dozent für Erwachsenenbildung. Der verheiratete 59-Jährige hat einen Sohn und wohnt ebenfalls in Bad Wildbad: „Ich kam 1968 mit den Eltern her und bin in Calmbach aufgewachsen. Ich fühle mich sehr wohl und habe mich als Kandidat beworben, um mit den Bürgern einiges aufzubauen“.

Dietmar Fischer(55) ist Diplom-Betriebswirt und bis 31. Dezember Bürgermeister in Bad Liebenzell. Der Familienvater von zwei Kindern sagt : „Mir liegt die Kommune am Herzen. Ich bringe eine hohe Kompetenz und eine hohe Erfahrung in allen Bereichen mit. Damit werde ich Themen und Probleme lösen“.

Frank Drollinger(59), verheiratet, keine Kinder, arbeitet als Diplom-Betriebswirt in Engelsbrand. Er meint: „Als Bürgermeister bieten sich enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Der Bereich Tourismus wird spannend. Es bedarf eines dynamischen Bürgermeisters.“. Frank Drollinger hat ein Wahlkampfteam mit fünf Personen.

Marco Gauger(32) aus Freudenstadt ist studierter Soziologe, Referent beim Freudenstädter Oberbürgermeister und Pressesprecher der Stadtverwaltung. „Das Amt des Bürgermeisters ist eine interessante Position. Bad Wildbad ist reizvoll. Tourismus und Forst sind schon jetzt in Freudenstadt spannende Bereiche“, so der Bewerber.

Fabian Schmitt ist Betriebsleiter der Bäder Wildbad aus Birkenfeld. Der 39-Jährige meint: „Meine Entscheidung, mich zu bewerben, ist schon im Sommer gereift. Seit Anfang 2017 bin ich Schwimmmeister und seit Mai Personalratsvorsitzender. Ich bin ein kreativer Mensch und arbeite gerne mit Menschen zusammen“.

Viola Knaus (52) kommt aus Bad Wildbad und ist Verwaltungsangestellte bei der Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle in Calw. Sie sagt: „Ich habe mir lange überlegt, ob ich mich bewerben soll. Interesse war die ganze Zeit da. In meinem Umkreis sagten sie: ,Viola, bewirb dich.’ Ich will auf die Bürger zugehen mit einem offenen Rathaus.“

Egon Nagel (61) hat seine Bewerbung erst am Montag in den Rathaus-Briefkasten geworfen. Der frühere Berufsfeuerwehrmann und Rettungssanitäter in Karlsruhe arbeitet jetzt als Fahrlehrer, ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Bad Herrenalb. 2019 hat er sich bei der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb beworben und in diesem Jahr stand er bei der Bundestagswahl auf der Liste von „dieBasis“ auf dem Wahlzettel. „Ich will grundsätzlich in die Politik. Das Kernthema ist Kommunalpolitik und die muss wieder an Bedeutung gewinnen“, sagt er.