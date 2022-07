Man könnte es einen Freispruch zweiter Klasse bezeichnen, mit dem eine Bad Herrenalberin aus einer vor dem Amtsgericht Pforzheim verhandelten Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte herauskam. Die Angeklagte war am 7. Oktober 2021 bei einer Verkehrskontrolle in Langenalb mit einem Neuenbürger Polizeihauptkommissar in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung geraten.

Die Schilderungen des Vorfalls aus Sicht der Angeklagten und des Beamten gingen weit auseinander. Richter Marc-Robin Rastätter wollte jedoch eine juristische Wertung der unterschiedlichen Sichtweisen vermeiden. Es gelang ihm, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Verteidiger David Schneider-Addae-Mensah von einer Einstellung des Verfahrens auf Staatskosten zu überzeugen.

Staatsanwältin Anna Kräßig stimmte erst nach einigem Zögern zu. Sie beschuldigte die 54-jährige Diplom-Sozialpädagogin eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Bei einer Verkehrskontrolle in Langenalb habe sie sich mit Fußtritten gegen einen Straubenhardter Polizeibeamten gewehrt.

Hat es die Fußtritte der Bad Herrenalber Angeklagten wirklich gegeben?

Richter Rastätter versuchte, die Abläufe während der Vernehmung des Hauptkommissars akribisch nachzuzeichnen. Die Angeklagte habe ihm zunächst „aus Datenschutzgründen“ nicht mitteilen wollen, welchen Anlieger sie über die gesperrte Straße erreichen wollte, sagte der Polizist. Fahrzeugausweis und Führerschein habe sie nur so gezeigt, dass eine Identifikation unmöglich gewesen sei und habe gedroht, dennoch weiterzufahren. Das habe er durch das Abziehen des Fahrzeugschlüssels verhindert.

In genau dieser Situation kam es zur Eskalation, darin zumindest waren sich die beiden Kontrahenten einig. Als eine Kollegin ihn auf eine in einem Seitenfach liegende Pfefferspraydose aufmerksam gemacht hatte und die Angeklagte in deren Richtung griff, habe er versucht, die Autofahrerin aus dem Auto zu ziehen, so der Beamte. Das gelang ihm erst, als seine Kollegin die betreffende Frau von der anderen Seite aus losgeschnallt hatte. Währenddessen habe die Angeklagte versucht, ihn mit den Füßen zu treten.

Sie habe sich an dem Tag in einer psychisch schwierigen Situation befunden, räumte die Angeklagte ein. Dennoch sei sie zu keiner Sekunde aggressiv oder beleidigend gewesen, „maximal schlecht drauf“. Nach dem Polizisten habe sie nicht getreten. Der hingegen sei ausgerastet, habe sie mit dem Gurt gewürgt. Von ihrer Hausärztin habe sie ein Attest über verschiedene Prellungen und Abschürfungen.

Vertreten wurde die Angeklagte von David Schneider-Addae-Mensah. Der sogenannte Anwalt für Menschenrechte aus Karlsruhe musste sich erst am Montag selbst vor einem Leipziger Gericht gegen genau den gleichen Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verteidigen. Nach einem weiteren Termin am Dienstag im mallorquinischen Palma de Mallorca schob er direkt vom Stuttgarter Flughafen kommend seinen Rollkoffer in Saal 142 des Amtsgerichts.