Gefühlt war der Sommer in der Region zu kalt und viel zu nass. Für Wetterexperten war es aber ein durchschnittlicher Sommer mit normalen Temperaturen und viel Regen. Ab Donnerstag soll sich der Spätsommer von seiner schönen Seite zeigen.

Verdorrte Wiesen schon im April. Das war in den vergangenen Jahre keine Seltenheit. Auf ein viel zu trockenes Frühjahr folgte ein Sommer, in dem vor allem eines Mangelware war: Regen. „2017 bis 2020 waren Ausnahmesommer“, sagt Michael Gutwein, der beim Deutschen Wetterdienst (DWD) Leiter der regionalen Messnetzgruppe in Stuttgart ist.

Das sei vielleicht auch der Grund, warum sich die warme Jahreszeit in diesem Jahr so unterdurchschnittlich anfühle. Dabei lägen in Pforzheim und im Enzkreis die Sonnentage von Juni bis August „absolut im Trend“: 31 hat Gutwein gezählt und vier heiße Tage mit mehr als 25 Grad – normal seien fünf bis sieben. Im Vergleich dazu gab es im Rekordsommer 2018 insgesamt 64 Sonnentage und 19 heiße Tage.

Im Juli kam die große Regenzeit mit Achterbahnwetter. Michael Gutwein, Wetterexperte