10.000 Euro Sachschaden

63-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Wiernsheim schwer verletzt

Ein schwerverletzter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Wiernsheim im Enzkreis in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.