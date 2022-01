Live-Ticker: Drei Bewerber bei Bürgermeisterwahl in Wiernsheim

Drei Bürgermeisterkandidaten wollen sich im Rennen um das Amt in Wiernsheim am Sonntag durchsetzen. Es ist der erste Wahlgang. Ab 19 Uhr begleiten die BNN die Auszählung im Live-Ticker.

Amtsinhaber Karlheinz Oehler (parteilos) hat mit Matthias Enz und Ulrich Kisling zwei ernst zu nehmende Herausforderer. Der Gemeindewahlausschuss in der Lindenhalle will gegen 20 Uhr das vorläufige Endergebnis bekannt geben. Dann steht fest, ob die Wahl eindeutig für einen Kandidaten ausfällt.

Gibt es keine absolute Mehrheit für einen der drei Kandidaten, dann wird bereits am 20. Februar wieder zu den Urnen gerufen.

Mit dem SPD-Mitglied Matthias Enz steht jetzt nicht nur jemand aus der Gemeinde bereit, das Rathaus zu übernehmen. Der 40-Jährige hat dort bis 2021 auch schon 14 Jahre als Kämmerer gearbeitet, bevor er in gleicher Funktion nach Bretten wechselte. Er kennt also die Zahlen, auf dies es ankommt bei Zukunftsentscheidungen.

Ulrich Kisling aus Pinache hat ebenfalls bereits Wiernsheimer Rathausluft geatmet. Der 56 Jahre alte Entwicklungsingenieur aus der Automobilindustrie saß von 1999 bis 2004 für die CDU im Gemeinderat.

Der Amtsinhaber Karlheinz Oehler (parteilos) war jüngster Bürgermeister des Jahres 1982. Wird er erneut gewählt, wäre er wohl auch der einzige Bürgermeister, der sechsmal gewählt wurde. Sollte der 67-Jährige die Mehrheit gewinnen, steht spätestens Anfang 2027 erneut eine Bürgermeisterwahl an in Wiernsheim, weil dieser an seinem 73. Geburtstag im April die Amtsgeschäfte von Gesetzes wegen niederlegen müsste.

Live-Ticker

Die Wahl im Live-Ticker ab 19 Uhr: