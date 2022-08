Die Fieberkurve in Wiernsheim steigt derzeit täglich. Nicht etwa, weil ein gewisses Virus die Gemeinde durcheinander bringen würde, sondern weil es vom 25. bis 27. August beim Riedler Open Air endlich wieder heiß hergehen darf.

Gleich 26 Bands sind für den Neustart nach der Pandemie gebucht worden, die die Herzen der bis zu 1.500 Besucher erobern sollen, wenn sie sich auf dem Gelände aufhalten und mitfeiern.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, drei Viertel aller Karten sind bereits verkauft, verrät Lorenz Fuchs vom Organisationsteam im Gespräch mit unserer Redaktion.

Aufgaben für das Festival wurden neu verteilt

Auch für die Macher des Riedler Open Air war die pandemiebedingte Zwangspause „ein bisschen herausfordernd“, räumt Fuchs ein, „weil wir mit den Füßen gescharrt haben, vor allem im ersten Jahr, als man dachte, dass bis August alles wieder vorbei ist.“

Die Geschichte hat gezeigt, dass das Coronavirus ein bisschen länger bleiben wollte und es auch 2021 noch nicht möglich war, ein solches Event wieder auf die Beine zu stellen. „Aber wir waren trotzdem wild darauf, wieder ein Festival machen.“

So haben sie den Termin im August dieses Jahres frühzeitig als Neustart in den Blick genommen, nämlich Ende 2021 schon. „Wir wussten, wir ziehen es durch, egal ob da wieder eine Maskenpflicht kommt oder es irgendwelche anderen Einschränkungen geben würde.“ Nun ist klar: Weder scheint die Maskenpflicht zurückzukommen, noch greifen die Verordnungen vom letzten Jahr.

Das Warten hat sich also ausgezahlt. Die Vorbereitungen laufen jetzt auf Hochtouren. Aufgaben wurden im Team neu verteilt, das Event bis ins Detail geplant. „Bisher läuft alles gut“, versichert Fuchs. Und wenn doch mal ein kleines Problem auftaucht, dann wird es eben direkt gelöst.

Mehr Geld investiert, mehr Bands auf dem Programm

In diesem Jahr haben sie sogar mehr Geld investiert als sonst. „Wir haben bekanntere Bands gebucht“, so Fuchs – und es sind auch acht Bands mehr am Start, als beim letzten Mal der Fall. Anstatt der üblichen zwei Headliner wird es in diesem Jahr vier Headliner geben.

Ektomorf aus Ungarn beispielsweise, eine Metal-Band, die sich dem Trash Metal mit Hardcover-Einflüssen widmet und 2002 ihren Durchbruch auch auf europäischer Ebene gefeiert hat. Oder Dagoba aus Frankreich, die sich die Bühnen in ihrer Heimat mit Größen wie Metallica geteilt haben. Aus Deutschland wird Parasit Inc. vorbeischauen und fast ein Heimspiel haben.

Die Melodic-Death-Metal-Band kommt aus Aalen. Zudem hat man Northgard aus Bayern verpflichtet. „Die sind in der Metal-Szene auch relativ bekannt“, sagt Fuchs. Black Metal werden sie in diesem Jahr zum ersten Mal am Start haben. Etwas, worüber er sich auch ganz persönlich freut, „weil ich das selber wirklich mag“.

Mit dieser Mischung hoffen die Macher nicht zuletzt, ein größeres Publikum anzusprechen und ihr Riedler Open Air insgesamt noch etwas bekannter zu machen.

Das Schöne an diesem Open Air sei der familiäre Charakter, betont Fuchs. „Da schaut auch mal jemand weit im Rentenalter kurz vorbei und wenn der Familienvater mit dem Nachwuchs auf der Schulter feiert, dann ist das auch immer cool zu sehen.“ Genau so soll es auch in diesem Jahr wieder sein.

Starker Vorverkauf: Fans haben Nachholbedarf

Auch Fuchs weiß nämlich, dass es bei den Menschen momentan viel Nachholbedarf gibt – gerade auch bei ihrem Publikum, das das Riedler Open Air vermisst hat, nachdem es vor drei Jahren zum letzten Mal stattfinden konnte. Das Interesse spiegelt sich nicht zuletzt im Kartenvorverkauf wieder, der gut läuft.

Als kleines Geschenk an die Fans wird der erste Tag sogar kostenlos sein, wenn am 25. August ab 19.35 Uhr gleich fünf Bands quasi im Stundentakt den Abend rocken werden.

Für Freitag und Samstag gibt es dann jeweils ein Tagesticket, das 19,90 Euro kostet. Wer an beiden Tagen dabei sein will, kann mit dem Wochenend-Ticket fünf Euro sparen. Karten sind auf der Webseite des Riedler Open Air erhältlich.