Staatsanwalt klagt Automatensprenger von Wiernsheim wegen Mordes an

Fast ein halbes Jahr nach der aufsehenerregenden Geldautomatensprengung in Wiernsheim und der anschließenden Flucht über die Autobahn, bei der ein Unbeteiligter starb, hat die Staatsanwaltschaft Pforzheim Anklage gegen drei Männer erhoben. Die Ermittlungen sind abgeschlossen – und dem Fahrer des Fluchtfahrzeugs wird Mord vorgeworfen.

Allen drei Angeklagten wird zur Last gelegt, zusammen an der Automatensprengung in Wiernsheim mitgewirkt zu haben. Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schwerem Bandendiebstahl, so nennt das die Staatsanwaltschaft in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Fluchtfahrzeugfahrer steuert als Geisterfahrer über die A6 – mit tödlichen Folgen

Ein 30-jähriger Verdächtiger fuhr das Fluchtfahrzeug, nach einer Weile steuerte er das Fahrzeug als Geisterfahrer auf der A6 in die falsche Richtung. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Kleintransporter. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Der 45-jährige Beifahrer starb zehn Tage später an den Verletzungen, die er bei dem Zusammenstoß erlitt.

Der Fluchtfahrzeugfahrer wird zur Last gelegt, sich des Mordes in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge strafbar gemacht zu haben. Auch einen möglichen Tod des Fahrers des Kleintransporters soll er zumindest billigend in Kauf genommen und sich insoweit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht haben.

Hinsichtlich der Fahrt in falscher Fahrtrichtung wird er schließlich auch beschuldigt, sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar gemacht zu haben.

Zur Begründung heißt es in der Mitteilung, man gehe davon aus, dass der 30-jährige Angeklagte die Mordmerkmale der Heimtücke, des Einsatzes gemeingefährlicher Mittel sowie – im Hinblick auf die ihm vorgeworfene Beteiligung an der vorangegangenen Automatensprengung – der Verdeckungsabsicht erfüllt hat.

Das Landgericht Karlsruhe hat die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen. Die Hauptverhandlung soll am 6. Juni beginnen. Insgesamt sind acht Termine angesetzt. Die drei Angeklagten haben bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht, erklärt die Staatsanwaltschaft. Sie befinden sich jeweils unverändert in Untersuchungshaft.