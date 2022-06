Der 22-Jährige war gegen 2.15 Uhr am Samstagmorgen auf der Landesstraße 1135 im Enzkreis von Wurmberg in Richtung Wiernsheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve ereignete sich nach Angaben der Polizei der Unfall.

Der 3er BMW, mit dem der 22-Jährige unterwegs war, kam ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Motor aus dem Auto gerissen. Der BMW wurde laut Polizei total zerstört.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann alkoholisiert war und daher mit dem Auto ins Schleudern kam. Im Krankenhaus musste ihm deshalb eine Blutprobe entnommen werden.

Der 22-Jährige war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Da die Polizei zunächst von einer zweiten Person im Fahrzeug ausging, suchten in der Nacht mehrere Polizeibeamte und ein Hubschrauber die nähere Umgebung der Unfallstelle ab. Der inzwischen wieder ansprechbare Fahrer konnte aber glaubhaft angeben, dass niemand sonst mit ihm im Fahrzeug war, heißt es bei der Polizei.