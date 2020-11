Als Nicole Kajevic vor einem Jahr nach Wiernsheim zog, hieß es, ein DSL-Netz sei an ihrem Haus nicht zugänglich - und schon gar kein Glasfaser-Breitbandanschluss. Gibt es schnelles Internet in Wiernsheim nur gegen hohen Aufpreis?

Nicole Kajevic liebt schnelles Internet. Als sie vor einem Jahr nach Wiernsheim zog, fragte sie bei Nachbarn, welche Angebote es so gibt. Ein DSL-Netz war an ihrem Haus nicht zugänglich, hieß es, und schon gar kein Glasfaser-Breitbandanschluss möglich. Also entschloss sie sich, einen Vertrag mit Netcom abzuschließen. Der Provider versorgt sie seitdem mit einer schnellen Internetverbindung über Satelliten, wie Kajevic sagt. Doch die habe ihren Preis: „50 Euro im Monat allein für die Grundgebühr und dazu kommen noch die Verbindungsgebühren“, klagt die Kurier-Leserin und fragt, wieso die Versorgungslage in Wiernsheim so schlecht sei.

„Vielleicht hat sie sich nicht ausreichend informiert“, kontert Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Hanisch, denn seit langem sei es möglich, in ganz Wiernsheim mindestens mit 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) versorgt zu werden. Das Vize-Gemeindeoberhaupt geht damit allerdings eher auf die Geschwindigkeit als auf den von Kajevic beklagten Preis ein. „Diese Geschwindigkeit ist verfügbar, egal wo man wohnt“, sagt Hanisch, der sich in der Gemeinde dem Thema Internetzugang intensiv gewidmet hat.