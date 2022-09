Mit 1,7 Promille: 27-Jähriger fährt in Wimsheim gegen geparkten Lkw

Ein Mann hat nach einer alkoholisierten Autofahrt in Wimsheim am späten Donnerstagabend einen Sachschaden von rund 20.000 Euro zu verantworten.

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagabend in Wimsheim in einen geparkten Lkw gefahren. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Der Autofahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz nachdem er das Ortsschild passierte, kollidierte er in den Lkw. Das Auto des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über 1,7 Promille alkoholisiert war. Er musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Bekannter war ebenfalls alkoholisiert

Um seinem verunfallten Bekannten zur Hilfe zu eilen, erschien kurze Zeit später ein 39-jähriger Autofahrer an der Unfallstelle. Auch er sei laut Informationen der Polizei mit einem Wert von über einer Promille alkoholisiert gewesen.