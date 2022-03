„Winter mit Gänsefüßchen“

So sieht die Winterwetterbilanz für Pforzheim und den Enzkreis aus

Mild, mit viel Sonne und Regen – so war der Winter in Pforzheim und dem Enzkreis. Für Wetterexperten liegt die kalte Jahreszeit damit voll im Trend, denn dieser Winter war der elfte in Folge, der eindeutig zu warm war.