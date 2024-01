Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Keltern-Dietenhausen ist am Dienstag in Brand geraten. Die Polizei hat einen Feststoffbrennofen als Brandursache im Verdacht.

Eine Wohnung in Keltern-Dietenhausen ist am Dienstag in Brand geraten, ohne dass Personen verletzt wurden. Die Polizei teilte mit, dass die Bewohnerin eines Hauses in der Königstraße gegen 11 Uhr starken Rauch in der Wohnung bemerkte. Der Brand erstreckte sich auch auf den Deckenbereich und einem darüber liegendem Speicherraum.

Niemand verletzte sich bei dem Brand

Die Polizei vermutet, dass ein Feststoffbrennofen mit einem Ofenrohr den Brand ausgelöst hatte. Die betroffene Wohnung ist jetzt unbenutzbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.