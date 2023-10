Auto prallt zwischen Wurmberg und Wiernsheim frontal gegen Baum

Am Samstag ist eine 66-Jährige mit ihrem Auto wegen Nässe von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Am Samstagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem Dacia die Landstraße 1135 von Wurmberg in Richtung Wiernsheim. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden am Auto

Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro, so die Polizei in einer Pressemitteilung.