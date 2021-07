Feuer in Wurmberg: Auto brennt in Werkstatt

In einer Autowerkstatt in Wurmberg ist am Dienstagabend ein Auto ausgebrannt. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine explodierte Batterie ausgelöst.

Zu einem Brand an der Adresse Im steinernen Kreuz 19 in Wurmberg ist es am Dienstagabend gegen 18 Uhr gekommen. In der Autowerkstatt kam es möglicherweise bei einem Ladevorgang oder einer Reparatur an einer Batterie zu einer Explosion, nach der das entsprechende Fahrzeug komplett ausbrannte.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Die Einsatzkräfte waren rund eine dreiviertel Stunde vor Ort beschäftigt. Die Schadenssumme konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.