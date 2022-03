Hoher Sachschaden: Junge Männer rasen mit Auto durch Vorgarten in Wurmberg

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen am Ortseingang von Wurmberg von der Fahrbahn abgekommen und in einen Vorgarten gefahren. Nach Angaben der Polizei saßen zwei junge Männer in einem Mercedes, der gegen 6.30 Uhr von Wiernsheim kommend auf der Landesstraße 1135 Richtung Wurmberg fuhr.

Am Wurmberger Ortseingang kam der Wagen aus unbekannter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Vorgarten. Dabei beschädigte er mehrere dort aufgestellte Palisaden und eine Hecke. Fahrer und Beifahrer stiegen aus, ließen das Auto stehen und suchten zu Fuß das Weite.

Rätsel um den wahren Unfallfahrer

Einige Zeit später kehrten sie zur Unfallstelle zurück und stellten sich den Polizisten. Ein 21-Jähriger gab sich den Einsatzkräften gegenüber als Fahrer aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und ordneten eine Blutprobe an.

Doch damit war das Rätsel noch nicht gelöst. Am selben Vormittag erschien der 21-Jährige erneut bei der Polizei und behauptete nun, dass nicht er, sondern der 22-jährige Beifahrer bei dem Unfall am Steuer saß.

Die Ermittlungen nach dem tatsächlichen Fahrer dauern noch an. Der Sachschaden an Fahrzeug und Vorgarten beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.